Tautológie, kauzy a občianske aktivity ohľadom globálneho otepľovania, klimatických zmien, či skleníkového efektu sa stali aktívnou súčasťou nášho životného prostredia.

O tom, či má ekoaktivizmus nejaký význam, alebo či sa dá klimaštrajkom niečo skutočne zmeniť, v tomto článku pochopiteľne riešiť nebudem – vo väčšine prípadov akceptácia ekoaktivizmu závisí len na subjektívnych sympatiách voči špecifickým druhom virtue signallingu. Čo ma v tomto prípade zaujíma, je objektívny pohľad na klimatické zmeny ako také a čo najmorálnejšie a najefektívnejšie riešenia tejto problematiky.

Global warming is hoax!/Save our planet!

Mám rád našu planétu. Cítim neskutočnú vďačnosť za to, že som sa narodil práve na Zemi a nie na nejakej inej planéte, či v akejsi pofidernej dimenzii, kde by na mňa mohli čakať úplne iné a pre mňa veľmi ťažko predstaviteľné nástrahy.

Základným potrebám svojho tela rozumiem aspoň do takej miery, že si vážim, ak nemusím dýchať znečistený vzduch plný exhalátov, alebo jesť mäso rýb požierajúcich plastový mikroodpad v oceánoch.

Prečo sa teda nepovažujem za zanieteného ekoaktivistu? Osobne som bol však vždy skeptikom. Snažím sa neprikláňať k žiadnemu spoločenskému, či vedeckému názoru, pokiaľ si nie som stopercentne istý verifikovanosťou problematiky, ktorú daný názor obsahuje. A obzvlášť veľmi podozrivé mi príde, ak sa riešitelia nejakej problematiky striktne rozdelia práve na dva názorovo odlišné protipóly; či už sa jedná o politických riešiteľov nejakého sociálneho problému, alebo akceptovateľov/popieračov vedeckého faktu (rovnako, ako v tomto prípade).

Alarmisti kontra skeptici

Nuž, najprv by som sa teda chcel vyjadriť k tvrdeniam tých, ktorí ekoaktivistov nazývajú alarmistami a celú problematiku globálneho otepľovania považujú za hoax.

Podľa meraní Goddard Institute for Space Studies (GISS) v NASA sa priemerné ročné teploty na Zemi zvýšili od roku 1880 o 0,8 °C. Od roku 1975 sa otepľovanie zväčšuje približne 0,15 – 0,20 °C za desaťročie.

Takže, nech sa deje, čo sa deje, naša planéta sa skrátka pomaly, ale isto otepľuje.

Z tvrdení niektorých ľudí o "hoaxovosti" klimatických zmien by sme teda mohli pokojne dedukovať, že klimatickí skeptici principiálne odmietajú prijať tento jednoduchý vedecký fakt, nie?

Áno, takto by to fungovalo, keby totiž ľudia logicky uvažovali a analyzovali význam slovných spojení, s ktorými pracujú. Lenže klimatickí skeptici sú častokrát natoľko obmedzení, že nie sú schopní rozlišovať medzi popieraním globálneho otepľovania a popieraním antropogénneho vplyvu globálneho otepľovania. Skeptici majú totiž mnohokrát vlastné teórie o alternatívnych zdrojoch klimatických zmien (napr. tisícročných cykloch slnečnej oscilácie).

(Ak si je jedinec schopný uvedomiť rozdiel medzi týmito dvoma pojmami a aj tak naďalej popiera fakt o globálnom otepľovaní, tak to už je potom celkom iné kafe.)

Čo sa týka tzv. prehnaného ekoaktivizmu, tak by som v prvom rade chcel všetkým pripomenúť to, že v našom svete je žiaľ nemožné objektívne zaznamenať polaritu človeka a prírody. To jest; nemôžeme s istotou povedať, že človek má na ekosystém výhradne dobrý, alebo zlý vplyv.

Ako je to teda možné? No, vzťahy medzi ľudstvom a planétou sú jednoducho príliš zložité. Ekosystém je schopný prirodzene reagovať na narastajúce zmeny CO2, ktoré je mimochodom pre rastliny niečo ako palivo a podnecuje ich k rýchlejšiemu rastu a väčšej tvorbe listov, čo je preukázateľne vidno aj na satelitných snímkoch.

Množstvo ľudí, či už alarmistov, alebo popieračov, si práve myslí, že sú schopní vzťahom ľudstvo/planéta porozumieť (a sú medzi nimi aj vedci). Niečo také je nielenže omylné, ale ak si dovolím trošku zakonšpirovať, tak by som dokonca povedal, že je to aj celkom nebezpečné.

Aby bolo jasno, absolútne nehodlám byť poperačom vedeckých výskumov, ale problém vidím práve v tom, že vedci na základe nejakého kontrétneho vedeckého výskumu týkajúceho sa iba malého oboru obrovskej a komplexnej tématiky ohľadom klímy, posudzujú práve celý jej stav.

Následne vznikajú vedecké tézy na štýl posledné zásoby ropy vypršia v 80. rokoch 20. storočia, alebo planéta Zem sa bude v novom miléniu ochladzovať (ktoré sa pochopiteľne ukázali ako veľké historické omyly).

PS; slogan "Save our planet" je asi rovnako paradoxný, ako týpek, ktorý popiera antropogénny vplyv a zároveň hrdo tvrdí, že je popieračom globálneho otepľovania. Planéta totiž nie je ničím, čo by bolo potrebné zachrániť. Nerozumieme jej vzťahom a nedokážeme určiť, čo je pre ňu najlepšie – planéta si tu veselo existovala miliardy rokov pred nami zatiaľ čo ju bombardovali vesmírne telesá o rôznych veľkostiach a pravdepodobne tu bude aj miliardy rokov po našej existencii. To, čo potrebujeme zachrániť, sme my.

Aké sú teda riešenia a kde sú problémy?

Ekoaktivisti často bez ohľadu na vážnosť daného klimatického problému tvrdia, že základným riešením je obmedziť chamtivých podnikateľov, pretože "capitalism is based on greed" a podnikateľom veľmi nezáleží na životnom prostredí.

Ak v tomto ohľade prehliadneme do očí bijúcu generalizáciu, tak by sme sa mohli ísť pozrieť na reálne trhové riešenia, ktoré by k ekologickosti mali motivovať práve chamtivých podnikateľov.

Ak je niečo lacné a trvalo udržateľné a znižuje im to náklady (čo pre ekonomických analfabetov znamená, že zisk bude mať vyššiu hodnotu, než zdroje, ktoré boli do operácie investované), tak je chamtivý podnikateľ perfektne motivovaný na ekologicky šetrnú produkciu. Napr. ak je naozaj lacnejšia recyklácia plastového odpadu, tak asi žiaden podnikateľ nebude natoľko šialený, aby dovážal novo vyrobené plastové výrobky z lokálnych zdrojov.

Čo sa týka nákladov, tak osobne v nich vidím len jeden jediný problém – podnikatelia ich často neznášajú všetky. Ak továreň vypúšťa do vzduchu nadbytok emisií, tak tým pochopiteľne znižuje kvalitu ovzdušia pre nás všetkých a rozhodne by sa o to mala nejakým spôsobom postarať (či už finančnou kompenzáciou, alebo filtráciou splodín pred vypustením).

To síce na prvý pohľad môže znieť ako daň, alebo emisná norma, ale ja prekvapivo nemám na mysli daň a ani emisnú normu. Hovorím o skutočnom preplatení nákladov – výlučne tým ľuďom, ktorým problém továreň spôsobuje.

Ak v súčasnom systéme nie je možné podnikateľa zažalovať za škody, ktoré jeho činnosť spôsobuje, tak je to výhradne zásluhou korporativisticky orientovaných štátov, ktoré tak umožňujú podnikateľom neznášať reálne náklady ich podnikania.

Niečo také sa však nedeje na celom svete – napríklad pôvodný Texas common law umožňoval zažalovať znečisťovateľov a žiadať náhradu škody.

Klasická daň má síce na prvý pohľad rovnaký efekt; tiež zvyšuje náklady, ale čo je podstatné, neumožňuje zapojenie technológií na zníženie emisií a platba nejde priamo na odškodnenie tých, ktorým bol problém spôsobený.

Keď padne reč na samotné zníženie emisií, tak pod tým myslím viacero vecí. Napr. čiastočky, ktoré spôsobujú smog, ľudia pociťujú individuálne a ich rozloženie je čiste lokálne, ale napríklad taký oxid uhličitý je globálny problém.

Ako ľudstvo by sme mohli použiť nejaké globálne riešenie, napríklad CO2 kompenzáciu. Tá funguje tak, že kúpime na trhu (kdekoľvek na svete) zníženie CO2. Môže to byť napríklad zaplatenie lepšieho čistenia vzduchu inej elektrárni, prípadne zmenu elektrárne z neekologickej na ekologickú atď.

Oproti dani má toto riešenie tú výhodu, že pri ňom tiež funguje cenový mechanizmus – riešime tie problémy, ktoré dokážeme najefektívnejšie odstrániť. A tu tiež prichádzajú na rad technológie, inovácie a trhové ceny. Podnikatelia sú motivovaní, aby kompenzáciu urobili s čo najnižšími nákladmi. Pekným dôsledkom je, že zároveň zvyšujú životnú úroveň v krajinách, kde sa im to najviac zíde.

Množstvo z Vás sa teraz môže dožadovať odpovede na to, že prečo by mala byť práve ekologická nezávadnosť tou pravou motiváciou pre trh, keď oproti klimatickej ignorácií môže predstavovať o niečo väčšie náklady a problémy.

Nuž, ekologicky šetrná energia je jednoducho vďaka virtue signallingu preferovaná a s rozvojom technológií bude len lacnejšia.

Ďalšou podnikateľskou príležitosťou je napr. niečo na spôsob čistenia svedomia. Niektoré letecké spoločnosti dajú svojim cestujúcim checkbox, pri zakliknutí ktorého sa za pár eur zasadí toľko stromov, aby bola celá cesta CO2 neutrálna. Pre letecké spoločnosti to je jasný podnikateľský plán – viac ľudí bude lietať, čo znamená, že je to lacný spôsob ako si udržať biznis. Dokonca si to zaplatia priamo zákazníci.

Čo mi teda vadí na súčasnom modeli klimaaktivizmu?

Ňo, aby som bol čo najstručnejší, tak som sa rozhodol svoje negatívne vízie zhrnúť do dvoch stručných molochov:

1.) Politická kampaň

Popravde, nemám nič proti aktivistom, ktorí sa zdokonaľujú, začínajú od seba a snažia sa na ekologickú nezávadnosť obrátiť aj iných prostredníctvom reálneho poukazovania na určité spoločenské problémy. Je to naozaj super a veľmi takýmto typom ľudí fandím.

Ak však na druhej strane poviem, že nemám rád kampaň slečny Thunbergovej, tak pre mnohých čitateľov budem znieť ako 50-ročný sexuálne frustrovaný konzervatívec. V tomto prípade je podľa mňa podstatné, prečo ju vlastne nemám rád. Proti Grete ako osôbke naozaj nič nemám. Myslím si, že je v porovnaní so svojimi rovesníkmi pomerne inteligentná a dokonca sa aj celkom bavím na jej prefíkanom spôsobe sebarealizácie, vďaka ktorému sa jej podarilo okašľať povinnú školskú dochádzku. Čo mi však vadí, je jej kampaň založená na strachu. Je to pre mňa to isté, ako strašiť ľudí migrantmi, uživateľmi drog, alebo homosexuálnymi manželstvami. Kampaň založená na emóciách (a predovšetkým na tých negatívnych) sa historicky takmer vždy dočká veľkého úspechu a je univerzálnym spôsobom na budovanie politickej kariéry. Na Slovensku je tento postup napr. veľmi preferovaný Ficom a Kotlebom.

2.) Centrálne plánovanie prírody

Ako dieťa som bol pri návšteve vojenských lesov na Záhorí totálne unesený organizovanosťou výsadby stromov, ktorá pozostávala z geometricky presného umiestnenia každej jednej rastlinky v presnom zákryte.

Už na základnej škole nás totiž drahá pani učiteľka učila, že príroda je všetko okolo nás, čo nevytvoril človek. Z tejto definície nám teda môže byť nad slnko jasné, že takéto prostedie by sa za prírodu asi tak ľahko považovať nedalo. V prírode fungujú vzťahy, ktorým stále nerozumieme a centrálne plánovať prírodu takmer nikdy nie je dobrý nápad.

Nuž, a potom tu prídu horári s ich povinnosťami starať sa o les, eurodotácie na vykosenie lesnej čistinky a povraždenie všetkého živého, čo sa na nej nachádza, či kotlebovská kandidátka, ktorá má na Slovensku v pláne zastreliť viac medveďov, než sa na jeho území skutočne nachádza.

Ako prispievajú technológie k uhlíkovej neutralite?

Keďže je momentálne v kurze byť ekologicky mysliacim hipsterom, tak pochopiteľne stúpa dopyt aj po ekologických technológiách. Každý asi pozná elektromobily (vrátane rôznych iných dopravných elektronických zariadení) a solárne panely, ktoré si dokážete implantovať na strechu vlastného domu.

Čo však iné technológie, ktorých vývoj je momentálne na samotnom počiatku, alebo ich existencia nie je pre mainstream až tak známa?

Z tých by som chcel predovšetkým spomenúť recykláciu jadrového odpadu (viacero firiem pracuje na spôsobe ako spotrebovaný jadrový odpad použiť v reaktore na produkovanie ešte väčšieho množstva energie, čím sa zároveň zníži nebezpečnosť tohto odpadu; jadrová energia tak bude efektívnejšia, lacnejšia a bezpečnejšia), bioreaktory (slúžia na odbúranie CO2 a produkciu látok, ktoré potrebujeme; s tým priamo súvisí aj genetika a genetické modifikácie) a hydro/akvaponické pestovanie rastlín (rastlinky určené na konzumáciu sú vypestované priamo na mieste, kde je to treba, namiesto toho, aby boli dopravované neekologickým dopravným prostriedkom zo svojho pôvodného stanoviska).

Bioreaktor od firmy Hypergiant Industries. Svojim výkonom zodpovedajúcim 400 stromom a kompaktnými rozmermi je ideálny do mestského prostredia.

Hydroponické pestovanie plodín v reštaurácií vo vietnamskom meste Đà Nẵng

Prečo teda dane a centrálne emisné normy nie sú veľmi dobrý nápad?

Ak má fungovať ekologicky založený marketing a zároveň má byť príroda nedotknutá a neplánovaná, tak musí chtiac-nechtiac fungovať jedna jediná podmienka – ľudia si to budú musieť vedieť dovoliť.

Niektorí extrémni alarmisti by možno uvítali globálny technologický návrat o pár desiatok rokov späť, ale takéto nadšenie množstvo krajín sveta pochopiteľne nezdieľa (a obzvlášť nie tie rozvojové).

Ak je nejaký obyvateľ rozvojovej krajiny odkázaný na svoju hrdzavú trojkolku spaľujúcu 10 litrov nafty na kilometer a je to jeho jediný spôsob, ako sa dostať k potravinám, ktoré nie sú nakazené salmonelózou, alebo svalovcom, tak takýto človek asi nemá príliš veľkú motiváciu na to, aby sa zaujímal o emisné normy.

(A to je predovšetkým dôvod, prečo v mnohých rozvojových krajinách často ani nikoho menom Greta Thunberg nepoznajú).

Namiesto náročného a ekonomicky neefektívneho stavania solárnych panelov dokážeme napr. za rovnakú sumu prostredníctvom ľubovoľných nadácií zachrániť život jedného človeka v Afrike nakazeného maláriou. Pri zníženej mortalite a zvýšenej životnej úrovni majú ľudia menej detí – v chudobných krajinách totiž celý dôchodkový systém pozostáva z toho, že deti sa postarajú o rodičov.

Ak je dosť veľká pravdepodobnosť, že deti zahynú, alebo nebudú schopné produkovať dostatočne veľa kapitálu na to, aby sa o rodičov postarali, budú mať rodiny viac detí. Viac chudobných detí znamená väčšiu ekologickú katastrofu. Ak nechceme zakazovať ľuďom rozmnožovať sa, potrebujeme v prvom rade dosiahnuť zvýšenie životnej úrovne.

No, a toto je presne ten moment, kedy by som veľmi rád podotkol, že všetky ekologické dane bez výnimky životnú úroveň znižujú. Daň z fosílnych palív zvýši skoro všetky ceny v ekonomike. Ako úplne bežný dôkaz nám môžu poslúžiť základné potraviny v úplne obyčajných potravinových reťazcoch, ktoré aj pri zdanení paliva budú automaticky dovezené z toho istého zdroja rovnakým dopravným prostriedkom. Efektom teda nie je len pokles množstva fosílneho paliva, ktoré je spálené, ale aj pokles toho, čo človek dokáže spotrebovať celkovo. A to má práve opačný efekt na ekológiu – možno si ju nebudeme môcť dovoliť.

Záver

Aby bolo jasno; presne z týchto dôvodov sa odmietam zúčastňovať klimatických protestov a adorácie kampane slečny Thunbergovej. Milujem planétu Zem, je v mojom záujme zachovať ekosystém v čo najprirodzenejšej podobe a podporiť alternatívne ekologické riešenia.

Protestujúci klimaaktivisti však často dožadujú nové dane a nové regulácie a ich motiváciou je budovanie kolektívneho strachu a ukazovanie na jedného konkrétneho nepriateľa, podobne, ako to robili rôzne totalitné režimy.

Naopak, veci ako technologický pokrok, pozitívny ekoaktivizmus a zvyšovanie životnej úrovne sú overeným spôsobom globálneho dosahovania pozitívnych zmien.