Psychedeliká a ich využitie v osobnom rozvoji a boji proti depresiám

Slovo psychedelický (z gréckeho psyché, duša, myseľ + delos, manifest, zjavnosť) je vytvorené s cieľom ukázania myšlienky, že tieto látky zjavujú skryté, ale zároveň reálne aspekty mysli.

Psychedeliká boli totiž od nepamäti súčasťou ľudského druhu. Archeologické nálezy, ako napríklad časti meskalínových kaktusov (peyotl) z texaských jaskýň ukazujú, že psychedelické látky sa minimálne od roku 3700 pred n. l. používajú ako lieky a rituálne pomôcky.

Tí rezervovaní a tí nerezervovaní

Nuž, asi len veľmi malé percento čitateľov slovenských mainstreamových médií však seriózne uvažovalo nad tým, že psychedelické drogy nie sú len lacnou zábavou na bratislavskú techno party, módnym výstrelkom éry hippies, či celkovo niečím, bez čoho by nám všetkým bolo na svete lepšie, ale môžu byť skutočne využívané za účelom reálnej a dlhodobej zmeny vedomia namierenej k vyššej efektivite života.

Rezervovanosť ľudí je skutočne veľká a prejavuje sa snáď v ktorejkoľvek oblasti ľudského pôsobenia.

O prevencii drog vás dnes môže poúčať naozaj ktokoľvek a jeho spoločenský status bude bez ohľadu na absurdnosť jeho vysvetľovania asi vždy vyšší, než spoločenský status človeka, ktorý nejakým spôsobom obhajuje ľubovoľnú drogu. O nebezpečnosti danej látky vás môže poučiť či už babička z Domaniže (ktorej vrcholným objavom bolo, keď jej vnúčik na tablete ukázal čaro obrázkov na Googli), pani policistka prednášajúca na gymnáziu o zlej zelenej byline vyvolávajúcej paranoidnú schizofréniu (pričom absolútne ignoruje fakt, že marihuana nie je jediný faktor, ale je jeden z viac ako 50 faktorov, ktoré ju podporujú a nie vyvolávajú; štatisticky omnoho väčším spúšťačom schizofrénie sú napr. klasické cigarety), súdružka učiteľka občianskej náuky, ktorá tvrdí, že psychedeliká ničia mozgové bunky a na základe jej verbálnych prejavov sa jej očividne vymkla z rúk deštrukcia jej vlastnej mozgovej kôry, alebo kvalifikovaný politik s hodnosťou kapitána, ktorý kritizuje lídra Progresívneho Slovenska za tripovanie a fajčenie marihuany, ale sám prišiel do parlamentu a do rozhlasového vysielania viditeľne pod vplyvom alkoholu.

(Aby bolo jasné, týmto sa samozrejme ani náhodou nesnažím povedať, že obhajcovia drog sú zo zásady iba inteligentní a vzdelaní ľudia, práve naopak, akurát poukazujem na iracionalitu principiálne vysokého spoločenského statusu drogových kritikov.)

Množstvo z nás má taktiež vo svojej mysli zažitý akýsi stereotyp a o tripujúcom hipíkovi, ktorý typicky „nemá pojem o realite“ a odhodláva sa na vyskočenie z okna, pretože si myslí, že vie lietať.

Áno, skutočne existujú prípady ľudí, ktorým užitie psychedelickej drogy nejakým spôsobom ublížilo, ale po prvé sú takéto prípady extrémne ojedinelé (a obzvlášť v porovnaní s inými drogami a alkoholom sú astronomicky malé) a po druhé sú príliš málo preskúmané na to, aby sme prípadné škody mohli dať za vinu striktne iba psychedelikám. Stručne povedané – v 99 % prípadov sa bude jednať buď o nejaké miestne legendy, alebo sa jednoducho daný tripujúci týpek hral na Huntera Thompsona a skombinoval psychedeliká s koktejlom alkoholu a stimulačných drog.

Steve Jobs napr. popísal užitie LSD takto:

"Hlboká skúsenosť, jedna z najdôležitejších v mojom živote... LSD mi ukázalo, že existuje aj druhá strana mince, na ktorú si síce nespomeniete, keď sa obráti, ale viete to. Posilnilo to môj zmysel pre to, čo bolo dôležité – vytvárať veľké veci namiesto zarábania peňazí, v čo najväčšej možnej miere vkladať veci do prúdu histórie a ľudského vedomia..."

Prečo však nepočujeme rovnakú uživateľskú "chválu", ako na psychedeliká, tak aj na spomínané cigarety a alkohol, alebo iné syntetické drogy, ako napr. heroín, alebo kokaín? Odpoveď pravdepodobne nájdeme práve v unikátnom spôsobe, ktorým na náš mozog psychedeliká pôsobia narozdiel od iných drog.

Graf škodlivosti danej drogy pre uživateľov (modrou) a pre okolie (oranžovou)

Ako to teda funguje?

Keď vedeckí pracovníci prvýkrát skúmali aktivitu mozgu pod vplyvom takýchto látok, tak na základe tvrdení o tzv. vyššom vedomí a high stave očakávali, že testovacím subjektom namerajú vyššiu mozgovú aktivitu. Opak je však pravdou. Väčšina mozgu vykazovala rovnakú úroveň aktivity, až na niekoľko jeho oblastí. V týchto oblastiach bola jeho aktivita znížená. Účastníci, ktorí zažívali najintenzívnejšie psychedelické účinky, mali aktivitu práve v týchto oblastiach mozgu najviac zníženú.

Príčinou je, že psychedeliká neovplyvňujú výkonné funkcie mozgu. Intoxikovaný jedinec si uvedomuje svoje základné biologické potreby a je schopný pohybu, premýšľania a komunikácie. Tripy fungujú vďaka tomu, že psychedeliká napadnú konektorové uzly mozgu. V praxi to vyzerá tak, že vznikne oveľa viac prepojení medzi časťami mozgu, ktoré medzi sebou bežne nekomunikujú.

Táto alternatívna komunikácia je pre ľudské telo prevratná práve z toho dôvodu, že mozog si dokáže nové prepojenia udržať aj po vyplavení danej látky z tela.

V experimente z roku 2011 na Johns Hopkins University School of Medicine bola 36 zdravým dobrovoľníkom podaná vysoká dávka psychedelika psilocybínu (účinnej látky obsiahnutej v tzv. magic mushrooms).

Dve tretiny účastníkov to zhodnotilo ako "jednu z piatich najvýznamnejších a duchovne najdôležitejších udalostí v živote". Ešte 14 mesiacov po psychedelickej skúsenosti udávali zvýšenú kvalitu života a pozitívne zmeny v správaní, bez nutnosti ďalšieho užitia substancie.

Tento kúzelný efekt vzniká vďaka tomu, že psychedeliká svojou molekulárnou štruktúrou pripomínajú molekulu serotonínu a preto "pasujú" do serotonínových receptorov. Zatiaľ čo sa serotonín viaže na približne dvanásť rôznych podtypov serotonínových receptorov, psychedeliká sa viažu na veľmi špecifický podtyp, tzv. serotonínový 2A receptor. LSD sa naviac viaže na niekoľko ďalších podtypov serotonínových a dopamínových receptorov, ale v menšej miere. Pre psychedelickú skúsenosť je ale najdôležitejší 2A receptor.

To, že sa serotonín a psychedeliká viažu na rovnaký receptor ešte však neznamená, že produkujú rovnaký signál. Vedci si dlho mysleli, že neuróny fungujú na princípe vypínačov svetla. Jednoducho; buď sú zapnuté, alebo vypnuté. Podľa tejto teórie by ale psychedeliká a serotonín museli mať zhodné účinky; buď sa naviazať na receptor a aktivovať ho, alebo sa z neho vyviazať a deaktivovať ho.

Dnes už vieme, že každá molekula interaguje s receptorom vlastným jedinečným spôsobom, dávajúc vzniku jedinečnému signálu v bunke. Prakticky to funguje tak, že receptor sa musí tvaru molekuly prispôsobiť zmenou vlastného tvaru a tým sa aktivujú určité signálne cesty v neuróne. Následkom toho receptory vystreľujú signály až do rozpadnutia danej látky. Tým sa napr. vysvetľuje, prečo niektoré halucinogénne tripy môžu kľudne trvať aj 16 hodín.

História a využitie psychedelík v medicíne

Ako som už spomenul, v Južnej Amerike sa psychedeliká tradične podávali na rituálne účely ešte dávno pred naším letopočtom. Látku však tamojšie kultúry nikdy nepovažovali za drogu, ktorou si jednoducho spríjemnia existenciu, ale za prostriedok sebarozvoja, aby mohli získať veštecké schopnosti, prepojili sa s minulými životmi, alebo získali vízie pojednávajúce o osude úrody a počasí.

V súčasnosti stále existujú výpravy do pralesov Južnej Ameriky, ktoré si zaplatia turisti bažiaci po astrálnej skúsenosti vďaka ceremónií, ktorého súčasťou je pitie tradičnej indiánskej drogy, ayahuascy.

Myslím si, že je ale celkom rozumné si pripomenúť, že na podobné šamanské seansy si treba dávať pozor hlavne v našich končinách. Ako odstrašujúci príklad nám môže poslúžiť prípad pána Petra Chobota, ktorý otrávil 35-člennú skupinu ľudí po tom, čo im dal miesto ayahuascy vypiť delirogény (pán Chobot bol následne súdom uznaný za nepríčetného a bola pre neho nariadená ochranná liečba v psychiatrickom ústave).

Ak však vynecháme staré indiánske rituály a pozrieme sa do relatívne novodobej histórie týchto látok, tak najrevolučnejším dňom pre psychedeliká bol jednoznačne 19. apríl 1943. Tento deň vošiel do dejín ako cyklistický deň (aj na priek tomu, že to so športom veľa spoločného nemalo).

Švajčiarsky chemik Albert Hofmann, ktorý ako prvý človek syntetizoval LSD, toho dňa požil 250 mikrogramov psychoaktívnej látky, nasadol na bicykel a vybral sa smerom domov.

Svoje zážitky opísal v knihe LSD: Moje problémové dieťa takto:

"Počas cesty sa môj stav veľmi zmenil. Všetko, čo som videl, sa kolísalo a bolo pokrútené, ako keď sa pozeráte do krivého zrkadla. Hoci mi môj asistent neskôr povedal, že sme šli celkom rýchlo, mal som pocit, že sa nemôžeme pohnúť z miesta. … Pretože sa závraty a mdloby prejavovali veľmi ostro a nemohol som sa ďalej udržať na nohách, ľahol som si na gauč. Moje okolie sa okamžite začalo pretvárať do strašidelných podôb. Všetko v miestnosti vírilo a známe veci nadobudli groteskne desivé tvary. … Keď som sa ráno zobudil, bol som celkom zotavený a mal som čistú hlavu, hoci som bol po fyzickej stránke stále trochu unavený. Bol som zaplavený pocitmi dobra a znovu navráteného života. Keď som neskôr odchádzal cez záhradu, na ktorej sa po jarnom daždi trblietalo slnko, všetko sa blyšťalo sviežim svetlom, ako keby bol svet stvorený znovu. Po celý deň sa moje zmysly chveli a boli mimoriadne citlivé."

Po tom, čo bola objavená molekula LSD, začali sa v 60. rokoch v Spojených štátoch psychedeliká skúmať. Negatívom výskumu bolo, že bol zle kontrolovaný a keď sa látky v populácii masovo rozšírili, ich vedecké skúmanie sa na mnoho desaťročí úplne zastavilo.

LSD svojimi neobvyklými účinkami relatívne rýchlo zaujalo psychiatrov. Najprv ho využívali ako látku, ktorá dokáže dočasne navodiť stav podobný psychóze. Neskôr si britský psychiater Ronald Sandison všimol jeho potenciálny psychoterapeutický účinok a v roku 1954 uskutočnil prvú psychoterapeutickú štúdiu.

Netrvalo dlho a LSD sa stalo stredobodom záujmu a v šesťdesiatych rokoch sa žiadnej inej látke nevenovalo toľko výskumov. Otvárali sa kliniky, najmä na severnej pologuli, kde sa terapeuticky podávali rôzne psychedelické látky.

Historická fotografia z festivalu Woodstock - LSD za 1 dolár

Toto trvalo do roku 1971, keď boli psychedeliká, napriek protestom lekárov a psychológov, ktorí s nimi pracovali, zaradené na zoznam kontrolovaných látok. Táto skutočnosť nakoniec viedla k úplnému zastaveniu terapeutického podávania psychedelík.

V roku 1985 bola zakázaná aj látka MDMA, s ktorou pracovalo v sedemdesiatych rokoch pravdepodobne až štyritisíc psychiatrov. Nemálo z nich považovalo psychedeliká za látky s potenciálom pomôcť v prípadoch, keď bežné postupy zlyhávajú. Aj v Nemecku či vtedajšom Československu boli kliniky, ktoré sa na psychedelickú terapiu špecializovali a vytvorili nové terapeutické postupy či hypotézy (napr. model patologickej konfrontácie Milana Hausnera). Týmto sme ako krajina Východného bloku na celej čiare predčili napr. USA, keďže sa v Československu údajne syntetizovalo jedno z najkvalitnejších LSD vôbec.

Posledných pätnásť rokov sa však pomaly opäť rozbiehajú štúdie, ktorých výsledky nemožno ľahko prehliadať. Veľká pozornosť sa venuje najmä dvom látkam – psilocybínu a MDMA. Terapeutické podávanie týchto látok klasifikovala AFDA (American Food and Drug Administration) ako prelomové, tzv. breakthrough therapy.

Hoci sa diskutuje o rôznych psychických ochoreniach, pri ktorých by mohla byť liečba psychedelikami účinná, MDMA dostalo toto označenie na terapiu posttraumatickej stresovej poruchy a psilocybín na terapiu rezistentnej depresie a recidivujúcej depresívnej poruchy.

O prelomovú terapiu ide z viacerých dôvodov. Nejde len o ich robustný terapeutický účinok – v prípade MDMA 56 % pacientov a pacientiek po dvoch mesiacoch a až 66,2 % po roku nespĺňalo diagnostické kritériá pre PTSD, pričom až polovica pacientov a pacientiek dovtedy nereagovala na bežne dostupnú liečbu, pri psilocybíne to je 67 % resp. 42 % – ale aj o to, že účinok nastupuje prakticky ihneď.

Látky sú podávané iba niekoľkokrát a na dosiahnutie účinku je potrebné psychoterapeutické vedenie. Hovorí sa o nich skôr ako o katalyzátoroch psychoterapie.

Z pohľadu psychofarmakológie je výnimočné aj to, že jedna látka, ako sa zdá, účinkuje pri ochoreniach, na liečbu ktorých sa štandardne používajú rôzne skupiny látok, ako napríklad antidepresíva pri depresii, benzodiazepíny, alebo antiepileptikum pri úzkostných stavoch, antipsychotiká pri ťažkých depresívnych stavoch a pod. Unikátne je aj to, že pri takejto terapii, najmä počas sedenia s látkou, hrá dôležitú úlohu hudba a duchovné zážitky.

Čo sa mimochodom týka civilizovaného sveta medicíny v dnešnej strednej Európe, tak v súčasnosti u našich českých susedov vznikol projekt psychedelickej kliniky Psyon.

Jedná sa o psychoterapeuticky orientované pracovisko, ktoré sa primárne zameriava na problematiku psychedelických látok a psychoterapeutické konzultácie. Psyon súčasne anticipuje zmeny v legislatíve, ktoré by umožnili liečebné využitie psychedelík v budúcnosti.

Klinika sa chce profilovať najmä ako zdravotné zariadenie ponúkajúce psychedelikami-asistovanú psychoterapiu (PAP) a špecializované vzdelávanie psychoterapeutov v tejto oblasti.